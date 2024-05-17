Врач Казачкова: человеку с лишними килограммами зачастую требуется дополнительная дозировка витаминов | 360°

Здоровье 17 мая 2024, 11:30 Врач Казачкова: человеку с лишними килограммами зачастую требуется дополнительная дозировка витаминов

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Врач-эндокринолог, диетолог Екатерина Казачкова в беседе с радиостанцией Sputnik рассказала, как избыточный вес связан с потребностью в витаминах. По словам медика, человеку с лишними килограммами требуется дополнительная дозировка препаратов.

Например, часто лечащий доктор назначает людям с лишним весом витамин D. Он способствует похудению, но только в случае, если человек внимательно относится к своему питанию и здоровью в целом.

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«Все жирорастворимые витамины, например, А, Е, D, имеют свойство накапливаться в организме, при этом они уходят в жировое депо (жировую ткань, — ред.). Поэтому когда мы назначаем препараты людям с лишним весом, доза должна быть больше», — сообщила Казачкова.

Врач призвала отказаться от самолечения, поскольку у пациента может возникнуть гипервитаминоз из-за слишком большой дозировки.