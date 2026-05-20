Врач Каверина рассказала, что ледяные напитки в жару вызывают спазм сосудов

Доцент кафедры общественного здоровья, здравоохранения и гигиены МИ РУДН Елена Каверина рассказала в беседе с RT , что очень холодные напитки в жару могут принести вред.

По словам врача, ледяные напитки способны спровоцировать спазм сосудов и дополнительный стресс для организма.

«В жаркую погоду оптимальны прохладные, но не ледяные напитки, которые лучше употреблять небольшими порциями в течение дня», — отметила медик.

Каверина также рассказала о правилах охлаждения помещения в жару. Сквозняки и чрезмерно холодный воздух из кондиционера могут вызвать дискомфорт. Оптимальный вариант — умеренная работа сплит-системы без резкого перепада температуры.