Врач Катулин посоветовал массаж для устранения боли в мышцах после спорта

Альтернативные методы, такие как контрастные процедуры и массаж, способствуют уменьшению дискомфорта в мышцах после физических нагрузок. Об этом сообщил травматолог Артем Катулин в интервью для « Москвы 24 ».

По его словам, во время тренировок ткани организма требуют повышенного количества кислорода. Его недостаток приводит к образованию молочной кислоты в мышечных волокнах.

«Следовательно, накапливается жидкость, что приводит к отекам. Они в свою очередь и вызывают болезненные ощущения. Боль также может возникать из-за микротравм мышечных волокон во время занятий», — пояснил медик.

При болях врач рекомендовал использовать контрастный душ. Это помогает организму испытать шок, который стимулирует восстановление мышц. Метод также улучшает лимфодренаж, способствуя выведению вредных веществ из организма. По такому же принципу действует и сеанс массажа.