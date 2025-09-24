Врач Кассетти указала на небольшое количество исследований о влиянии яблочного уксуса на иммунитет

Имеется ограниченное число научных работ, подтверждающих предположение о том, что яблочный уксус может активизировать некоторые элементы иммунной системы, уничтожающие патогенные микроорганизмы. Об этом рассказала диетолог Саманта Кассетти, сообщил Transsibinfo .

По ее словам, иммунная система представляет собой сложную структуру, нуждающуюся в большом количестве питательных элементов для оптимального функционирования.

«Утверждать, что яблочный уксус — или любой другой отдельный продукт питания или добавка — может предотвратить заболевание, — это большой шаг вперед», — отметила врач.

Она также добавила, что производство яблочного уксуса осуществляется путем брожения фруктов, вследствие чего в нем присутствуют полезные для кишечника пробиотические бактерии, аналогичные другим ферментированным продуктам.