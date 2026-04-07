Врач Каспарова заявила, что регулярная забота о себе включает прохождение вакцинации

Врач по медицинской профилактике Анжела Каспарова объяснила, почему регулярная вакцинация — ключевой элемент здорового образа жизни. Об этом сообщила «Пенза-пресс» .

По словам эксперта, здоровый образ жизни — необходимость для укрепления организма и профилактики болезней. Предотвратить заболевание всегда проще и дешевле, чем лечить его последствия.

Специалист отметила, что вакцинация — это регулярная забота о себе, такая же, как спорт или сбалансированное питание. Она обеспечивает защиту от инфекционных заболеваний и помогает обезопасить не только себя, но и окружающих.