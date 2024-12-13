Врач Кашух: завтрак повышает уровень внимания и помогает запоминать информацию

Гастроэнтеролог Екатерина Кашух посоветовала ввести такую привычку, как регулярный прием пищи по утрам. Завтрак помогает лучше запоминать информацию, а также повышает уровень внимания, отметила эксперт в беседе с RT .

По ее словам, для утренней трапезы стоит выбирать не слишком жирные и тяжелые продукты. Отличным вариантом станут яйца, творог, курица и сыр. Богатая белком пища способствует длительному насыщению.

«Сложные углеводы (крупы, бобовые, макароны) надолго зарядят энергией, а также обеспечат витаминами и минералами», — добавила медик.

Кашух обратила внимание на ненасыщенные жиры. Орехи, авокадо и растительные масла необходимы для обновления клеток и снижения уровня холестерина.