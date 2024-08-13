Врач Кашух: запеченный картофель в кожуре помогает снизить уровень глюкозы

Гастроэнтеролог Екатерина Кашух рассказала о пользе запеченного картофеля в кожуре. Он отлично подойдет пациентам с диабетом второго типа, отметила эксперт в беседе с «Известями».

По ее словам, данное блюдо помогает снизить уровень глюкозы в крови. Большое количество клетчатки замедляет высвобождение и усвоение углеводов. Как результат — постепенное повышение сахара.

Врач также отметила, что запеченный картофель — источник витаминов группы B, калия и магния. Последний участвует в регуляции выработки инсулина.

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