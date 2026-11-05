Врач Кашух заявила о необходимости консультации перед приемом минеральной воды

Перед использованием лечебной минеральной воды нужно проконсультироваться с врачом. Об этом в интервью изданию RT заявила гастроэнтеролог Екатерина Кашух.

Врач отметила, что минеральная вода делится на две основные категории: столовые и лечебные. Столовую можно пить ежедневно как источник жидкости, если ее вкус привлекателен и не вызывает дискомфорта. С лечебными и лечебно-столовыми водами, по словам Кашух, следует проявлять осторожность, пишет «Ридус».

Такие воды могут содержать высокое количество минеральных солей или отдельных активных компонентов, таких как натрий, магний или гидрокарбонаты. Поэтому регулярное употребление без согласования с медицинским специалистом не рекомендуется, отметила врач.

Ранее гастроэнтеролог Мария Лопатина рекомендовала включать в рацион минералку с магнием людям, которые сталкиваются с частыми запорами.