Врач Кашух заявила, что употребление какао улучшает работу сердца

Благодаря содержащимся в какао-порошке флавоноидам напиток на его основе может помочь нормализовать артериальное давление и улучшить кровообращение в сердце и головном мозге. Об этом «Известиям» рассказала гастроэнтеролог, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух.
Она объяснила, что также какао является источником антиоксидантов. Они укрепляют защиту клеток от влияния свободных радикалов, а также помогают поддерживать работу головного мозга.
Кашух добавила, что напиток может еще и положительно влиять на настроение. В нем содержится триптофан, который также называют предшественником гормона радости.
Обвинение представило суду все доказательства по делу Блиновской
Трамп стал человеком года по версии Time
Пашинян пожаловался, что мерзнет у себя в резиденции
Уголовное дело о неуплате налогов направили в Коломенский суд
Конструктора КБ «Марс» Шатского, предположительно, убили в Москве
Андрей Воробьев: пловец из Подмосковья занял 7-е место на чемпионате мира
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте