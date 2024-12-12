Врач Кашух заявила, что употребление какао улучшает работу сердца

Благодаря содержащимся в какао-порошке флавоноидам напиток на его основе может помочь нормализовать артериальное давление и улучшить кровообращение в сердце и головном мозге. Об этом «Известиям» рассказала гастроэнтеролог, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух.

Она объяснила, что также какао является источником антиоксидантов. Они укрепляют защиту клеток от влияния свободных радикалов, а также помогают поддерживать работу головного мозга.

Кашух добавила, что напиток может еще и положительно влиять на настроение. В нем содержится триптофан, который также называют предшественником гормона радости.