Врач Кашух заявила, что цельнозерновые макароны могут быть частью здорового рациона

Кандидат медицинских наук, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух развеяла популярные заблуждения о вреде макарон. Об этом сообщило РИАМО .

Врач отметила, что макароны из твердых сортов пшеницы и цельнозерновые изделия могут быть частью сбалансированного рациона, не принося вреда фигуре.

«Нужно понимать, что избыточный вес происходит не от самих макарон, а от их употребления в большом количестве, особенно в сочетании с жирными соусами, полуфабрикатами», — пояснила медик.

По ее словам, не все макароны одинаковы — продукты из мягких сортов пшеницы имеют более высокий гликемический индекс и менее полезны, чем цельнозерновые, добавила газета «Петербургский дневник».