Врач Кашух заявил, что зефир может стать средой для размножения плесени

Как и любой другой пищевой продукт, зефир может стать источником пищевого отравления, особенно в случае нарушения условий его производства, хранения или транспортировки. Об этом Life сообщила гастроэнтеролог и кандидат медицинских наук Екатерина Кашух, прокомментировав случаи массового отравления зефиром в России

Она отметила, что несоблюдение гигиенических норм на производстве может привести к загрязнению продукта кишечной палочкой или сальмонеллой, и даже небольшой кусочек такого зефира может вызвать серьезное отравление. Особенно уязвимы к подобным продуктам дети, пожилые люди, а также те, кто страдает хроническими заболеваниями желудочно-кишечного тракта и имеет иммунные нарушения.

Кроме того, проблемы в ЖКТ могут возникнуть из-за использования некачественных компонентов. Зефир обычно состоит из сахара, пектина, яичных белков и ароматизаторов, но некоторые производители заменяют их на более дешевые аналоги, что может привести к наличию вредных примесей.

В зефир также могут добавляться сахарозаменители, которые снижают калорийность, но при избытке отрицательно сказываются на кишечнике. Продукт способен впитывать влагу и становится благоприятной средой для роста плесени и бактерий, иногда портится на складах или при транспортировке. Если покупатель не уделяет внимания состоянию упаковки и сроку годности, он может приобрести испорченный продукт.