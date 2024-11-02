Врач Кашух: вегетарианцам необходимо внимательно следить за количеством витаминов, минералов и аминокислот в рационе

Существует несколько вариантов вегетарианства — одни оставляют в рационе куриные яйца, другие не против молока, а третьи употребляют рыбу и морепродукты. Как рассказала «Известиям» врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух, в любом типе вегетарианства важно следить за количеством витаминов, минералов и аминокислот в рационе.