Врач Кашух: вегетарианцам необходимо внимательно следить за количеством витаминов, минералов и аминокислот в рационе

Существует несколько вариантов вегетарианства — одни оставляют в рационе куриные яйца, другие не против молока, а третьи употребляют рыбу и морепродукты. Как рассказала «Известиям» врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух, в любом типе вегетарианства важно следить за количеством витаминов, минералов и аминокислот в рационе.
Приверженцу веганства, например, важно следить за разнообразием растительной пищи, принимать специальные добавки и регулярно сдавать анализы. Медик пояснила, что некоторые питательные вещества содержатся исключительно в продуктах животного происхождения.
«Пример — витамин B12. <…> Получить его можно исключительно из продуктов животного происхождения», — сказала Кашух.
Ранее СМИ приводили статистику, что в России около 5% людей являются вегетарианцами.
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