Врач Кашух: употребление насекомых грозит накоплением токсинов в организме

В последнее время активно обсуждается возможность употребления насекомых в пищу. Продукты из них содержат много белка и других питательных веществ. Однако не стоит игнорировать риски для здоровья, отметила гастроэнтеролог Екатерина Кашух в беседе с RT .

По ее словам, при таком рационе необходимо помнить об опасности накопления токсинов и тяжелых металлов. Насекомые, выращиваемые в неподходящих условиях, могут содержать такие вредные элементы, как кадмий, свинец, ртуть и мышьяк.

«Эти вещества накапливаются в хитиновом покрове и внутренних органах, что представляет угрозу для здоровья человека, особенно при частом употреблении. К примеру, превышение допустимых уровней кадмия может негативно сказаться на работе почек и состоянии нервной системы», — пояснила медик.

Кроме того, существует вероятность заражения бактериальными и паразитарными инфекциями. Насекомые вступают в контакт с фекальными бактериями и вирусами, напомнила врач.