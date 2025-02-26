Врач Кашух: трансжиры способствуют развитию атеросклероза

Гастроэнтеролог Екатерина Кашух рассказала Life , почему растительные жиры не могут заменить животные и какую опасность представляют собой трансжиры.

«Вопреки расхожему мнению, растительные жиры не всегда могут заменить животные. Они содержат гораздо меньше полезных жирных кислот, необходимых для работы сердечно-сосудистой системы и головного мозга», — объяснила она.

Врач подчеркнула опасность гидрогенизации растительных жиров, в ходе которой образуются трансжиры. Эти соединения значительно увеличивают риск сердечно-сосудистых заболеваний, повышая уровень «плохого» холестерина и снижая уровень «хорошего». Трансжиры способствуют развитию атеросклероза, инфарктов и инсультов, представляя серьезную угрозу здоровью сердца.

Исследования также указывают на связь между употреблением трансглютаминазы и увеличением проницаемости кишечника, что потенциально может повышать риск аутоиммунных заболеваний, таких как целиакия и болезнь Крона. При этом врач отмечает, что если продукция соответствует техническим регламентам, трансглютаминаза не представляет значительной опасности по сравнению с трансжирами.