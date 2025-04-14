Врач Кашух: только обработка при 100 градусах уничтожает стафилококк в продуктах

Патогенные бактерии в продуктах не только выживают, но и размножаются, накапливая токсины. Так, в замороженном мясе сальмонелла сохраняется до шести месяцев. Об этом рассказала гастроэнтеролог Екатерина Кашух в беседе с РИАМО .

По словам врача, сами микробы гибнут от варки, а токсины даже после длительного кипячения остаются ядовитыми.

«Чтобы разрушить энтеротоксины, которые выделяют патогенные штаммы стафилококков, продукты нужно варить при температуре 100 градусов в течение пары часов», — пояснила медик.

Заразиться инфекцией можно от любой некачественной еды: мяса, рыбы, консервов. Проблемы вызывают разные микробы — кишечные палочки, стафилококки, сальмонеллы, клостридии, шигеллы. Многие из них хорошо адаптируются к внешним условиям, предупредила эксперт.