Врач Кашух связала тягу к мясу с дефицитом железа

Гастроэнтеролог Екатерина Кашух рассказала, что навязчивая тяга к отдельным продуктам может указывать на дефицит белка, железа или нарушение водно-солевого баланса, сообщает RT .

Резкое желание съесть определенный продукт не всегда оказывается простой прихотью. Кашух пояснила, что такие сигналы нередко связаны с нехваткой нутриентов или заболеваниями.

По ее словам, тяга к шоколаду и кондитерским изделиям может говорить о дефиците белка в рационе. При недостатке белка человек быстрее снова чувствует голод, поэтому его чаще тянет на сладкое. Врач посоветовала добавить в меню рыбу, птицу, творог и яйца.

Острая потребность в красном мясе, в том числе в говядине и баранине, часто указывает на дефицит железа или белковое голодание. Кашух объяснила, что низкий уровень железа может привести к анемии, для которой характерны бледность, упадок сил и необычные вкусовые предпочтения.

Постоянное желание досаливать еду и любовь к маринадам могут быть признаком дисбаланса электролитов. Тяга к кислым продуктам, например к лимонам или квашеной капусте, может указывать на недостаточную кислотность желудочного сока и ранний признак гастрита с пониженной секрецией.

Врач призвала не игнорировать такие сигналы, так как длительный дефицит нутриентов может вызвать серьезные сбои в работе внутренних органов.