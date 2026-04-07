Врач Кашух сообщила о способности куркумы усиливать действие антидиабетических препаратов

Гастроэнтеролог Екатерина Кашух в беседе с «Известиями» объяснила, что специи не могут заменить витаминно-минеральные комплексы.

По словам врача, приправы в первую очередь используются для улучшения вкуса пищи и не оказывают значительного влияния на биохимические процессы в организме. Однако некоторым людям следует быть осторожными с употреблением специй.

Кашух предупредила, что куркума может усиливать действие антидиабетических препаратов, вызывая опасное снижение уровня сахара в крови. Имбирь и гвоздика способны уменьшать вязкость крови, что повышает риск кровотечений при сочетании с антикоагулянтами, добавил RT.