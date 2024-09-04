Врач Кашух сообщила, что массовое отравление в Кабардино-Балкарии могло произойти из-за воды

Врач-эксперт лаборатории «Гемотест», гастроэнтеролог Екатерина Кашух в беседе с Life связала массовое отравление людей в Кабардино-Балкарии с серьезной инфекцией.

По ее словам, скорость распространения говорит о том, что инфекция шла через воду или пищу.

«Если заболевание возникло сразу у многих людей, значит, оно либо очень заразное, либо распространяется с водопроводной водой или пищей», — сказала медик.

Кашух призвала россиян тщательно мыть руки с мылом перед едой, использовать только бутилированную воду и ею же мыть фрукты и овощи.

Ранее сообщалось, что в Кабардино-Балкарии более 230 человек обратились за медицинской помощью с признаками отравления.