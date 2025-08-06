Врач Кашух рассказала, что в рыбе и креветках может присутствовать вирус гепатита А

Кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог и врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух поделилась информацией о рисках, связанных с употреблением морепродуктов. В разговоре с Life.ru врач подчеркнула, что в рыбе, креветках и моллюсках может присутствовать вирус гепатита А.