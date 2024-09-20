Врач Кашух рассказала, что работа кишечника напрямую связана с мозгом и влияет на настроение

Врач-гастроэнтеролог, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух в беседе с «Известиями» рассказала о связи кишечника и головного мозга. По словам эксперта, все больше ученых в мире в последнее время интересуются этой темой.
Кишечник связан с мозгом не только через блуждающий нерв, который передает сигналы туда-обратно. Важную роль играют нейротрансмиттеры, такие как серотонин, дофамин и гамма-аминомасляная кислота. Они вырабатываются как в мозге, так и в кишечнике, позволяя организму адаптироваться к изменениям внешней и внутренней среды.
Кашух пояснила, что полезные бактерии улучшают работу кишечника и поддерживают нормальный уровень нейротрансмиттеров. Таким образом у человека снижается риск развития депрессии. То есть хорошая работа кишечника напрямую влияет на настроение человека, добавила медик.
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