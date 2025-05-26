Врач Кашух рассказала, что необъяснимая усталость может указывать на обезвоживание

Врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух поделилась с RT информацией о том, как выявить обезвоживание организма в жаркую погоду. Она отметила, что обезвоживание может развиваться незаметно, и его первые симптомы часто путают с обычной усталостью или раздражительностью.

«Если пересыхает во рту — пора пополнять запасы воды», — говорит эксперт. Однако есть и менее очевидные признаки нехватки жидкости. Например, головная боль, особенно в жаркий день, может указывать на обезвоживание. Также стоит обратить внимание на чувство необъяснимой усталости: если вы чувствуете слабость, хотя не перегружали себя физически, это может быть связано с недостатком воды.

Кроме того, Екатерина Кашух отметила, что обезвоживание может проявляться через раздражительность, трудности с концентрацией и легкую спутанность мыслей. Даже легкое обезвоживание (потеря одного-двух процентов воды от массы тела) может ухудшать когнитивные функции.

Для определения уровня гидратации организма можно ориентироваться на цвет мочи: в норме она должна быть светло-соломенного оттенка. Если моча темнеет, а посещения туалета становятся реже, это может быть признаком того, что организм экономит воду.