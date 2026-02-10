Врач Кашух рассказала, что горох, чечевица и нут являются ценными источниками растительного белка и пищевых волокон

Гастроэнтеролог, врач-эксперт Лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух рассказала Life.ru о полезных свойствах гороха, чечевицы и нута. Эти продукты часто недооценивают, хотя они содержат много питательных веществ и могут быть полезны для здоровья.

Специалист отметила, что горох, чечевица и нут являются ценными источниками растительного белка и пищевых волокон. Они также обеспечивают организм железом, фолиевой кислотой и марганцем. Однако употребление бобовых может вызвать вздутие и повышенное газообразование из-за ферментации в кишечнике.

Врач подчеркнула важность вымачивания бобовых перед приготовлением. Это активирует ферменты, разрушающие фитиновую кислоту, которая может связывать железо, цинк, кальций и магний в кишечнике, снижая их усвоение.

Существуют состояния, при которых от бобовых лучше отказаться. В острых фазах холецистита, колита и панкреатита они могут усилить вздутие, тяжесть и диарею. Бобовые не подходят людям с синдромом раздраженного кишечника при склонности к метеоризму и спазмам.

Есть несколько способов приготовления бобовых, которые минимизируют потенциальные недостатки. Из нута можно приготовить хумус, предварительно замочив его на ночь и затем варя не менее двух часов. Суп-пюре из красной чечевицы легко усваивается и обеспечивает организм растительным белком. Отварной или приготовленный на пару зеленый горошек — простой и безопасный гарнир к мясу или рыбе.

«При этом нужно помнить, что даже самую полезную непривычную еду следует вводить в рацион постепенно», — заключила гастроэнтеролог.