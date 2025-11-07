Врач Кашух рассказала, что десерты со вкусом шампанского не содержат алкоголь

Врач-гастроэнтеролог, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух рассказала РИАМО , что десерты со вкусом шампанского не содержат алкоголь. Иллюзию вкуса игристого вина создают с помощью пищевых ароматизаторов.

По словам эксперта, в промышленном производстве обычно применяют синтетические соединения, которые точно воспроизводят химическую структуру аромата шампанского. Эти компоненты воздействуют на обонятельные рецепторы, создавая узнаваемый вкус без присутствия алкоголя в тесте или начинке, написало ИА «Время Н».

Кашух подчеркнула, что для сложных вкусовых сочетаний часто комбинируют несколько видов ароматических веществ. Такой подход позволяет добиться уникального вкусо-ароматического профиля, хотя по химическому составу это совершенно другой продукт.

Врач напомнила, что при соблюдении норм изготовления и умеренном потреблении такие десерты считаются безопасными для здоровья.