Врач Кашух рассказала, что дефицит белка в крови может сигнализировать о проблемах с почками

Дефицит белка в крови может сигнализировать о проблемах с почками, сообщила NEWS.ru врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух. При выявлении дефицита белка важно незамедлительно обратиться к специалисту.

При обнаружении нехватки белка врач разработает индивидуальную схему лечения или предложит корректировки рациона. Не стоит самостоятельно употреблять протеиновые добавки, так как это может быть опасно для здоровья, особенно при наличии проблем с желудочно-кишечным трактом и почками.

В случае простого дефицита белка, например, у спортсменов, можно добавлять протеиновый порошок в пищу. Однако при истинном дефиците белка в крови необходимы более серьезные меры, направленные на устранение причины состояния.