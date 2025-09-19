Врач Кашух рассказала, что чеснок стимулирует активность клеток иммунной системы

С наступлением холодов растет число заболевших ОРВИ. В России на этой неделе их количество превысило 696 тысяч человек. Гастроэнтеролог, эксперт Лаборатории «Гемостест» Екатерина Кашух в беседе с URA.RU поделилась информацией о том, как правильно использовать чеснок для укрепления здоровья.

Чеснок известен своими антибактериальными и противогрибковыми свойствами благодаря аллицину, который образуется при разрушении зубчика. Однако, по словам эксперта, носить чеснок на шее в качестве «оберега» от болезней — неэффективно.

«Этот метод не имеет научного обоснования. Доказательств его эффективности в профилактике респираторных инфекций нет», — объяснила Екатерина Кашух.

Чтобы получить максимальную пользу от чеснока, его лучше употреблять в пищу в свежем виде, добавляя в салаты и другие блюда. «Регулярное, но умеренное добавление чеснока в рацион может стимулировать активность клеток иммунной системы», — резюмирует эксперт.

Однако, как отмечает врач, у чеснока есть и противопоказания. Он может вызвать раздражение слизистой оболочки желудочно-кишечного тракта, поэтому его употребление не рекомендуется при заболеваниях печени и желчного пузыря.