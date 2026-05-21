Врач Кашух призвала не заклеивать родинки пластырем для защиты от солцна

Летом активность солнечных лучей особенно высока, и это может представлять опасность для людей с большим количеством родинок. Врач Екатерина Кашух поделилась с Ura.ru советами по защите родинок от солнечных ожогов.

Эксперт рекомендовала носить закрытую и легкую одежду из хлопка или льна, которая пропускает воздух и позволяет коже дышать. Также врач обратила внимание на одежду с UV-фильтрами, которая особенно полезна для пляжного отдыха.

Для защиты кожи и родинок следует использовать кремы с SPF не ниже 30, а для людей со светлой кожей и большим количеством родинок — SPF 50.

А вот заклеивать родинки пластырем не стоит, так как это может привести к перегреву и раздражению кожи, особенно в жаркую погоду, сообщила врач.