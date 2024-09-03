Врач Кашух призвала есть клюкву осенью для восполнения витамина С

Эксперт лаборатории «Гемотест», врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух в беседе с Life посоветовала россиянам есть больше клюквы, облепихи и брусники в осенний период.

Например, в одной чашке клюквы содержится около 30% дневной нормы витамина С. Кроме того, ягода богата клетчаткой, витаминами С, К, РР, Е, витаминами группы В, фитонцидами и кальцием.

«Облепиха помогает укрепить иммунитет, улучшить состояние кожи и волос, ускорить заживление ран и восстановление тканей», — добавила медик.

Брусника же обладает мощными противовоспалительными свойствами и помогает нормализовать уровень сахара в крови, сказала Кашух.