Врач Кашух предупредила о возможности возникновения аллергии на рис

Гастроэнтеролог Екатерина Кашух в беседе с RT отметила, что рис является естественным источником витаминов группы B, которые важны для здоровья нервной системы. Но в редких случаях у людей может возникать аллергия на этот продукт.

Врач подчеркнула, что, кроме витаминов группы B, рис богат минералами, такими как магний, фосфор, калий, цинк и железо, которые необходимы для нормального функционирования мышц, сердца, костей и других органов. В состав зерен входят крахмал и пищевые волокна, которые способствуют улучшению пищеварительных процессов.

Однако стоит помнить, что чрезмерное потребление белого риса может увеличить риск заболеваний щитовидной железы (что приводит к недостаточной выработке гормонов) и атеросклероза. Аллергические реакции на рис также встречаются, их проявления могут включать кожную сыпь, тошноту и одышку, добавило «ФедералПресс».