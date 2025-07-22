Врач Кашух предупредила о риске потери зрения из-за питания одним фастфудом

Гастроэнтеролог, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух рассказала РИАМО о рисках, связанных с употреблением фастфуда. Она подчеркнула, что подобная пища практически не содержит витаминов и клетчатки.

«В 2024 году английские СМИ рассказывали о подростке, потерявшем зрение. Выяснилось, что юноша долгое время питался только фастфудом, медики предположили, что проблемы со зрением у него связаны с острым дефицитом витамина А», — предупредила врач.

По словам медика, такая пища содержит мало питательных веществ: в ней много углеводов и жиров, но мало белка, пищевых волокон и витаминов. Длительное употребление фастфуда может вызвать авитаминоз и истощение организма, даже если потребляется достаточное количество калорий, пояснила Кашух.