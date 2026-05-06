Врач Кашух предупредила о рисках чрезмерного мытья рук
Врач-эксперт лаборатории «Гемотест», гастроэнтеролог Екатерина Кашух рассказала в беседе с RT, что на коже рук есть два типа микрофлоры: постоянная и транзиторная.
Постоянная микрофлора обитает в роговом и более глубоких слоях эпидермиса и помогает стимулировать работу местного иммунитета. Транзиторная микрофлора попадает на кожу при контакте с окружающей средой и может включать патогенные микроорганизмы, такие как кишечная палочка, сальмонеллы и вирусы.
«При этом транзиторная флора легко удаляется при помощи обычной воды и мыла», — подчеркнула Кашух.
Гигиена рук помогает снизить риск кишечных инфекций более чем на треть, а респираторных — на 20 % и более.
Однако врач предостерегла от чрезмерного мытья рук без необходимости, использования слишком сильных антибактериальных средств и спиртовых растворов. Это может повредить кожный барьер, разрушить нормальную микрофлору и снизить естественную защиту организма.