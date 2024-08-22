Врач Кашух предупредила, что зеленые помидоры содержат опасные для человека яды-алкалоиды

Незрелые зеленые помидоры содержат опасные для человека химические вещества — алкалоиды, такие как соланин и томатин. По словам врача-эксперта Лаборатории «Гемотест» Екатерины Кашух, они могут представлять угрозу, негативно влияя на желудочно-кишечный тракт, а при большом потреблении — и на нервную систему. Об этом сообщил Life .

Врач объяснила, что соланин и томатин могут разрушать клеточные мембраны и нарушать функции некоторых ферментов. Это приводит к повреждению клеток, воспалительным процессам и ухудшению пищеварения.

В значительных количествах эти вещества могут воздействовать на нервную систему, вызывая различные симптомы, вплоть до судорог и проблем с дыханием. Если кто-то попробовал зеленый помидор и не испытывает дискомфорта, серьезных поводов для беспокойства нет. Однако при появлении тошноты, рвоты, абдоминальной боли или головной боли, следует незамедлительно обратиться за медицинской помощью.