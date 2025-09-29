Врач Кашух предупредила, что слишком большое количество минеральной воды может стать причиной отеков

Гастроэнтеролог Екатерина Кашух в беседе с РИАМО предупредила, что слишком большое количество минеральной воды может стать причиной отеков, нагрузки на почки и повышения артериального давления.

По словам эксперта, лечебно-столовая минеральная вода имеет сложный химический состав, включающий соли, микроэлементы и биологически активные вещества. Раньше ее часто использовали для лечения различных заболеваний, но с появлением современных медикаментов необходимость в этом отпала.

Сегодня лечебно-столовые воды применяют как дополнительный метод поддержания здоровья, и назначать их должен только врач. Самостоятельное употребление такой воды может быть опасным, написал «ФедералПресс».

Избыточное потребление солей из минеральной воды может негативно сказаться на работе почек, вызвать отеки и повысить артериальное давление. Люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями, гипертонией и почечной недостаточностью особенно уязвимы к негативным последствиям.