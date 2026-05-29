Врач Кашух предупредила, что позеленевший картофель содержит ядовитое вещество соланин

Картофель, который является одним из самых популярных продуктов в мире, может представлять серьезную опасность при неправильном хранении. Самая распространенная ошибка — это хранение картофеля в наглухо закрытом подполе без вентиляции, рассказала РИАМО кандидат медицинских наук, эксперт лаборатории «Гемотест» гастроэнтеролог Екатерина Кашух.

Дело в том, что клубни картофеля продолжают «дышать» даже после уборки, поглощая кислород и выделяя углекислый газ. Этот газ тяжелее воздуха и не имеет запаха, поэтому он незаметно скапливается у пола, вытесняя кислород.

Если не обеспечить приток чистого воздуха, такое замкнутое пространство становится смертельной ловушкой. Человек, спустившись, мгновенно теряет сознание и может погибнуть от удушья.

«Прежде чем спуститься в хранилище, где лежит картошка, его обязательно нужно открыть и проветрить в течение 15–20 минут. Есть простой тест — опустить вниз зажженную свечу: если она потухнет, значит, кислорода внизу критически мало и спускаться в подпол нельзя», — цитирует врача pravda-nn.ru.

Кроме того, картофель нельзя хранить на свету, так как в нем накапливается ядовитое вещество соланин. Оно не разрушается при варке и может вызвать тяжелое отравление со рвотой, поносом и поражением нервной системы. Обрезать позеленевшие участки бесполезно — токсин проникает глубоко в мякоть, поэтому такой клубень нужно выбросить целиком.