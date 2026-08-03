Врач Кашух предупредила, что конец лета может быть сложным периодом для людей с аллергией

Врач Екатерина Кашух из лаборатории «Гемотест» рассказала RT , что конец лета может быть сложным периодом для людей с аллергией. По ее словам, в это время активно выделяют пыльцу различные сорняки.

Самым сильным провокатором считается амброзия, которая начинает цвести в конце июля и продолжает до осени, а при теплой погоде — почти до октября. Ее микроскопические частицы легко переносятся ветром на большие расстояния. Также существенную роль играет полынь, которая растет на пустырях и вдоль дорог. Помимо этих растений, в конце лета пылят лебеда, подорожник, крапива и другие сорные культуры. В южных регионах к ним добавляются подсолнечник и циклахена. В сырую погоду ситуацию осложняют споры плесневых грибов.

Аллергическая реакция на пыльцу проявляется зудом в носу и глазах, частым чиханием, обильными водянистыми выделениями и покраснением слизистых оболочек. Иногда присоединяется сухой кашель. У людей с бронхиальной гиперреактивностью возможны эпизоды затрудненного дыхания.

Кашух рекомендовала отслеживать данные о концентрации пыльцы, ограничивать пребывание на улице в утренние часы и держать окна закрытыми в помещении. Также она посоветовала проводить влажную уборку, использовать системы очистки воздуха и по назначению врача применять антигистаминные препараты.