Врач Кашух: постоянные перекусы бутербродами могут привести к анемии

Многие люди часто заменяют полноценный прием пищи не самыми полезными перекусами, например, бутербродами с чаем. Такое питание может привести к развитию анемии, рассказала врач Екатерина Кашух в беседе с «Газетой.Ru».

По словам специалиста, условный бутерброд не содержит достаточного количества необходимых питательных веществ, в итоге организм не получает витамины, микро- и макроэлементы. Это провоцирует дефицит железа в организме и грозит нарушением обмена веществ.

Недобирая питательных веществ, человек будет быстрее уставать, хуже работать и чаще болеть, поэтому так важно не забывать про полноценные приемы пищи, отметила Кашух.