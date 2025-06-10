Врач Кашух посоветовала выбирать мороженое с минимальным количеством Е-добавок

Гастроэнтеролог Екатерина Кашух поделилась рекомендациями, как выбрать качественное мороженое. В беседе с РИАМО специалист подчеркнула необходимость внимательного изучения состава продукта перед покупкой.

По ее мнению, в составе должны быть натуральные компоненты и безопасные стабилизаторы. Медик посоветовала обращать внимание на такие ингредиенты, как цельное или сухое молоко, сливочное масло и сливки.

Врач рекомендовала отдавать предпочтение мороженому с минимальным количеством Е-добавок и стабилизаторов, подчеркивая безопасность таких компонентов, как желатин, агар-агар, пектин и камедь рожкового дерева. Эксперт также призвала учитывать текстуру продукта, которая должна быть однородной, добавил «ФедералПресс».