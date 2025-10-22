Врач Кашух посоветовала составлять завтрак по принципу гарвардской тарелки

Врач Екатерина Кашух в беседе с RT рассказала, что первый прием пищи влияет на уровень энергии и сахара в крови в течение дня.

По словам медика, идеальный завтрак состоит из сложных углеводов, белков и полезных жиров, как в гарвардской тарелке. Сложные углеводы дают энергию, белки — сытость, а полезные жиры помогают усваивать витамины, поддерживать иммунитет и защищать клетки.

«Перечисленные продукты — отличная основа для завтрака, но для полноценного приема пищи их лучше комбинировать», — отметила Кашух.

Эксперт также подчеркнула, что не всем подходит вода с лимоном натощак, так как кислый сок может раздражать слизистую желудка и влиять на эмаль зубов. Кашух предложила альтернативу — стакан теплой воды без добавок.