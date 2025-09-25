Врач Кашух посоветовала отказаться от жареной и острой пищи во время болезни

Здоровье кишечника оказывает значительное влияние на иммунитет, так как в пищеварительной системе формируются до 80% иммунных клеток, отметила гастроэнтеролог Екатерина Кашух в интервью RT .

Она подчеркнула, что для поддержания защитных функций организма необходимо разнообразное питание, богатое клетчаткой, витаминами, минералами и белками. При этом стоит ограничить потребление продуктов с трансжирами, искусственными добавками и консервантами.

«Не стоит в больших количествах есть жареную, острую и чрезмерно соленую пищу. Такие блюда затрудняют работу пищеварительной системы, могут провоцировать раздражение слизистых оболочек, ухудшать всасывание питательных веществ и усиливать интоксикацию организма», — пояснила медик.

По ее словам, при заражении респираторными инфекциями стоит включать в рацион легкие блюда, богатые витаминами (особенно С, А, группы В), минералами и легкоусвояемыми белками.