Врач Кашух посоветовала отказаться от употребления бобовых за 2 дня до авиаперелета

При наборе высоты во время полета на самолете у некоторых людей может развиваться метеоризм. Облегчить состояние можно, если за два дня до рейса отказаться от употребления бобовых, рассказала врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух в беседе с Life.

По словам специалиста, также из рациона стоит убрать капусту, шпинат, редьку, яблоки, кукурузу, черный хлеб. В день полета не рекомендуется пить газированные и алкогольные напитки, лучше заменить их чистой водой или несладким чаем.

Кроме того, врач посоветовала авиапассажирам периодически вставать с кресла и слегка разминаться.

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