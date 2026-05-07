Врач Кашух посоветовала не сочетать шашлык с картофелем и майонезными соусами

С наступлением мая начинается пора пикников и приготовления шашлыков. Однако не все продукты хорошо сочетаются с жареным мясом, предупредила гастроэнтеролог Екатерина Кашух в беседе с Ura.ru .

Специалист посоветовала избегать употребления картофеля и белого хлеба вместе с шашлыком. Эти продукты значительно увеличивают калорийность жирного мяса, что может привести к набору лишнего веса.

По словам врача, грибы также могут оказаться тяжелой пищей для желудка. Она рекомендовала ограничиться пятью-шестью небольшими или двумя-тремя крупными грибами.

Соусы, особенно майонезные и острые, также попали в список нежелательных продуктов. Высокое содержание жиров в сочетании с мясными блюдами может создать повышенную нагрузку на пищеварительную систему, добавил сайт «7Дней.ru».