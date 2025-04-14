Врач Кашух посоветовала красить яйца к Пасхе куркумой и свеклой

Гастроэнтеролог и медицинский консультант лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух поделилась рекомендациями по употреблению яиц в интервью RT .

По словам врача, здоровым людям допустимо ежедневно включать в рацион одно-два яйца. Однако тем, кто страдает сердечно-сосудистыми проблемами, высоким уровнем холестерина или печеночными недугами, лучше ограничиваться одним яйцом в день.

Медик также посоветовала использовать натуральные красители при декорировании продукта к Пасхе. Она рекомендовала применять природные ингредиенты: луковую шелуху, куркуму, свекольный сок или шпинат. Такие краски безопасны при аллергии, а вот покупные средства порой содержат химию и аллергены.