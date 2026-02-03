Врач Кашух посоветовала есть за 30-60 минут до выхода на улицу в мороз

Гастроэнтеролог Екатерина Кашух поделилась с RT рекомендациями, как правильно питаться перед выходом на холод.

Она объяснила, что в морозную погоду организм активно расходует энергию для поддержания нормальной температуры тела, поэтому важно выбирать продукты, которые обеспечат стабильный приток энергии и помогут сохранить тепло.

Специалист рекомендовала употреблять белки: мясо, рыбу, яйца, а также отдавать предпочтение медленным углеводам — крупам, овощам, цельнозерновому хлебу. Лучше всего есть за 30–60 минут до выхода на улицу, чтобы организм успел получить порцию калорий.