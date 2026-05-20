Врач Кашух посоветовала есть легкие блюда в жару

В летнюю жару нагрузка на сердце и сосуды значительно увеличивается, а неправильное питание может повысить риски для здоровья. Об этом сообщила гастроэнтеролог, врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух в беседе с Life.ru .

В жару организм теряет много жидкости с потом и дыханием, кровь становится более вязкой. Врач рекомендует пить больше воды — равномерно и небольшими порциями, не дожидаясь жажды. Напитки лучше употреблять комнатной температуры: ледяная вода может вызвать спазм сосудов или переохлаждение горла.

Если аппетита нет, врач советует ограничиться легкими блюдами: овощными салатами, нежирным мясом, холодными супами, бульонами и кисломолочными продуктами. Не нужно заставлять себя есть, но и голодать не стоит.

Важно следить за самочувствием. Признаки перегрева: сильная жажда, сухость во рту, слабость, головная боль, головокружение, учащенное сердцебиение. В таком случае необходимо немедленно уйти в прохладное место, снять лишнюю одежду и медленно пить воду.

«Если состояние резко ухудшается — например, повысилась температура тела или появилась спутанность речи — важно как можно скорее обратиться за медицинской помощью», — объяснила Кашух.