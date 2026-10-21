Врач Кашух отметила, что легкие блюда помогут быстрее восстановиться после ОРВИ
Диета из легкоусвояемых блюд и возвращение к регулярному питанию небольшими порциями могут ускорить восстановление после ОРВИ. Об этом сообщила эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух, передает NEWS.ru.
Врач объяснила, что процесс восстановления после болезни идет постепенно, поэтому ориентироваться стоит на естественный аппетит и не заставлять себя есть. Выбирать следует блюда с достаточным уровнем белка и пищевых волокон, а рацион расширять по мере нормализации работы пищеварительной системы, пишет «Ридус».
Специалист отметила, что вирус может напрямую воздействовать на клетки кишечника, а сопутствующее воспаление нарушает функции желудочно-кишечного тракта. Кроме того, при острых респираторных инфекциях часто наблюдаются временные изменения вкуса и обоняния из-за отека слизистой носа и ротоглотки. Это делает привычную пищу менее привлекательной и дополнительно снижает аппетит.