Врач Кашух отметила, что легкие блюда помогут быстрее восстановиться после ОРВИ

Диета из легкоусвояемых блюд и возвращение к регулярному питанию небольшими порциями могут ускорить восстановление после ОРВИ. Об этом сообщила эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух, передает NEWS.ru .

Врач объяснила, что процесс восстановления после болезни идет постепенно, поэтому ориентироваться стоит на естественный аппетит и не заставлять себя есть. Выбирать следует блюда с достаточным уровнем белка и пищевых волокон, а рацион расширять по мере нормализации работы пищеварительной системы, пишет «Ридус».

Специалист отметила, что вирус может напрямую воздействовать на клетки кишечника, а сопутствующее воспаление нарушает функции желудочно-кишечного тракта. Кроме того, при острых респираторных инфекциях часто наблюдаются временные изменения вкуса и обоняния из-за отека слизистой носа и ротоглотки. Это делает привычную пищу менее привлекательной и дополнительно снижает аппетит.