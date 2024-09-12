Врач Кашух: осенью могут обостриться болезни ЖКТ

Вспышки простудных болезней и ОРВИ осенью могут усугублять хронические воспалительные заболевания желудочно-кишечного тракта. Об этом рассказала врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух в беседе с RT.

По словам специалиста, при вирусных инфекциях повышается проницаемость кишечной стенки. Это провоцирует воспаление и обострение уже существующих заболеваний, например, гастрита и синдрома раздраженного кишечника.

Кроме того, болезни ЖКТ обостряются именно осенью из-за изменений в привычном рационе. С наступлением холодов люди больше предпочитают жирную пищу, отметила Кашух.