Врач Кашух: орехи, картофель и авокадо — источники энергии в Великий пост

Гастроэнтеролог Екатерина Кашух поделилась с RT информацией о том, какие продукты могут обеспечить организм необходимыми веществами и дать ощущение сытости во время Великого поста.

Эксперт назвала орехи одним из лучших источников энергии. Они содержат полезные жиры и большое количество калорий, что способствует насыщению на длительное время.

Бобовые также являются хорошим источником растительного белка и аминокислот. Однако следует учитывать, что они могут вызывать дискомфорт в животе у некоторых людей.

Авокадо, картофель, батат, кукуруза и другие крахмалистые продукты дают ощущение сытости на долгое время благодаря углеводам. Растительное масло также является источником энергии. Оно содержит необходимые организму жиры и улучшает вкус блюд.

Цельнозерновые продукты, такие как овсянка, гречка, коричневый рис, содержат сложные углеводы и пищевые волокна, которые медленно усваиваются и наполняют организм энергией. Важно помнить, что пост — это не диета для похудения. Растительная пища может быть калорийной, поэтому необходимо соблюдать баланс в рационе. В нем должны присутствовать овощи и фрукты с клетчаткой, которая помогает избежать перегрузки организма, предупредила врач Кашух.