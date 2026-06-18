Врач Кашух объяснила важность мытья урожая с собственного огорода

Врач Екатерина Кашух из лаборатории «Гемотест» рассказала RT , что даже урожай с собственной грядки необходимо мыть перед употреблением. Это связано с тем, что на плодах неизбежно присутствуют микробы и яйца гельминтов из почвы.

По словам врача, почва является естественной средой обитания для множества патогенов. На поверхности плодов могут оседать бактерии и вирусы, способные вызвать дизентерию, сальмонеллез и гепатит А. Кроме того, в почву с экскрементами животных могут попасть яйца аскарид, токсокар и других паразитов.

Кашух подчеркнула, что мыть нужно все, что попадает на стол, даже если кожура несъедобна. При разрезании есть риск перенести бактерии с поверхности на мякоть.

Для мытья овощей и фруктов рекомендуется использовать разные подходы. Например, морковь и редис следует оставить в теплой воде на 10–15 минут, а затем потереть щеткой под краном. Яблоки, кабачки и огурцы достаточно почистить щеткой под струей воды в течение двух-трех минут. Свежую зелень и салатные листья нужно перебрать, отрезав корешки и испорченные части, затем погрузить в прохладную воду на 15–20 минут и в конце ополоснуть.

Мыть ягоды стоит исключительно перед едой, иначе они впитают воду, размякнут и потеряют вид. Плотные плоды (вишню, клубнику, иргу, смородину) раскладывают в дуршлаге одним слоем и споласкивают под краном, а при сильном загрязнении предварительно замачивают в холодной воде на пять — десять минут. Малина же требует самого бережного обращения: ее кладут в сито и осторожно погружают в глубокую емкость с прохладной водой, слегка покачивая.