Врач Кашух: новая онковакцина восстанавливает иммунитет и борется с раковыми клетками

Одним из самых распространенных и опасных онкологических заболеваний является колоректальный рак. Об особенностях новой вакцины для терапии этого недуга рассказала врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух в беседе с RT .

Как отметила доктор, этот вид онкологического заболевания занимает третье место по частоте диагностирования и второе — по смертности.

Зачастую его обнаруживают на поздних стадиях, когда лечение становится менее эффективным. Вакцинация при онкозаболеваниях применяется не для профилактики, а как метод лечения, объяснила специалист.

Разработанная ФМБА вакцина направлена на восстановление способности иммунной системы бороться с раковыми клетками. Она обучает Т-клетки распознавать опухолевые неоантигены и уничтожать злокачественные клетки, не повреждая здоровые ткани.

Ожидается, что пациенты смогут получить онковакцину уже в сентябре этого года. Это может существенно снизить заболеваемость и смертность от колоректального рака в России, подчеркнула Кашух.