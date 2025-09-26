Врач Кашух назвала спутанность сознания главным маркером, указывающим на алкогольное отравление

В Ленинградской области произошло трагическое событие, связанное с употреблением суррогатного алкоголя, в результате которого пострадали почти 20 человек. Врач-гастроэнтеролог, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух поделилась с Life.ru информацией о том, как отличить отравление алкоголем от похмелья.

«Ситуация, описанная в СМИ, к сожалению, не единична. Употребление алкоголя, особенно контрафактного, сопряжено с огромным риском для здоровья и жизни», — отметила эксперт.

Похмелье характеризуется головной болью, тошнотой, рвотой, слабостью, повышенной жаждой, дрожью в конечностях и раздражительностью.

Отравление алкоголем — это опасное для жизни состояние, требующее немедленной медицинской помощи. Оно сопровождается спутанностью сознания, дезориентацией, затрудненным дыханием, одышкой, синюшностью кожи, снижением температуры тела и артериального давления. Кроме того, могут возникнуть неукротимая рвота и сильная боль в животе.

При тяжелом поражении нервной системы у человека могут начаться судороги, отмечается нарушение сознания вплоть до его потери. Зрение при этом становится размытым.

«Если у человека появился хотя бы один из признаков отравления алкоголем, следует как можно быстрее вызвать бригаду скорой помощи. Остатки алкоголя нужно обязательно сохранить — они помогут врачам определить тип отравления и подобрать правильное лечение», — заключила Кашух.