Врач Кашух назвала квашеную капусту лучшей зимней заготовкой

Врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух посоветовала зимой выбирать квашеную капусту и моченые яблоки. Она также предупредила о вреде избытка соли и уксуса в заготовках, сообщает RT .

Кашух рассказала, что квашеная капуста без уксуса особенно полезна благодаря молочнокислому брожению. В ней появляются лактобактерии, поддерживающие микрофлору кишечника, а также сохраняются витамины С и К.

Для огурцов и помидоров врач рекомендовала классический засол в рассоле вместо маринования с уксусной кислотой. При этом избыток соли может раздражать желудок, а сочетание крепкого рассола и уксуса усиливает нагрузку на слизистую.

В соленых огурцах сохраняется калий, а в помидорах в собственном соку или легком рассоле — ликопин. Врач посоветовала ограничиться парой небольших плодов за один прием пищи.

Кашух также назвала удачной заготовкой моченые яблоки: при брожении в них сохраняется пектин, а количество сахара снижается. Лечо, овощные смеси, рагу и икру можно включать в зимний рацион, если в рецепте нет избытка сахара и уксуса.